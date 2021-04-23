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Альфа-банку грозит иск от ФАС из-за клипа Моргенштерна – РБК

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона о рекламе в ролике рэпера Моргенштерна «Клип за 10 лямов» и намерена возбудить в отношении Альфа-банка и самого Моргенштерна административное дело.

Альфа-банку грозит иск от ФАС из-за клипа Моргенштерна – РБК

По мнению ФАС, сообщение от которой есть у РБК, в клипе есть нарушения «в части употребления алкоголя, рекламы финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним, использования некорректных утверждений, непристойных и оскорбительных образов».

В «Клипе за 10 лямов» фигурируют сотрудницы Альфа-банка, присутствуют алкогольные напитки, а Альфа-банк фигурально называется «лучшим банком страны». 

Ранее в Альфа-банке заявили РБК, что не считают рекламой клип Моргенштерна, размещенный на его youtube-канале, и намерены оспаривать решение ФАС, если там выявят нарушения закона о рекламе.

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Фото на обложке: kapustin_igor / Depositphotos.com

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