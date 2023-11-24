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Треть россиян ждет возвращения зарубежных fashion-брендов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

33% россиян ждут возвращения зарубежных брендов одежды на российский рынок. В среднем россияне ежеквартально тратят на вещи и аксессуары до 30 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании «Сбермаркетинга» и «Авито», передает ТАСС.

Треть россиян ждет возвращения зарубежных fashion-брендов

При этом 55% россиян в 2023 году стали чаще покупать одежду российских марок.  Еще 14% покупают или заказывают вещи из-за границы.

17% опрошенных не хотят возобновления продаж вещей иностранных марок, еще 50% абсолютно все равно, так как они не предают значения брендам.

В среднем ежеквартально 44% граждан тратят на одежду и аксессуары от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Расходы менее 10 тыс. рублей зафиксированы у 38% респондентов, 12% тратят 30-60 тыс. рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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