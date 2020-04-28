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Российская сеть магазинов Fashion House закрылась из-за пандемии коронавируса

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сеть магазинов одежды Fashion House прекратила работу из-за пандемии коронавируса и введения ограничений. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое сотрудники сети получили от департамента по работе с персоналом.

Российская сеть магазинов Fashion House закрылась из-за пандемии коронавируса

В письме говорится, что все деньги ушли на выплату зарплат, и сейчас на счетах компании нет средств. 

«Мы вынуждены признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство», — отмечается в письме Fashion House сотрудникам. 

По словам сотрудников, последний раз они получили зарплату 27 марта. После компания не оплачивала больничные и не делала выплаты по декретным отпускам.

В компании работает 300 человек. Как рассказали газете сотрудники сети, персоналу предложили немедленно расторгнуть трудовые договоры.

По словам источников издания, руководство потребовало от директоров магазинов списки на увольнение. В противном случае сотрудников обещали оставить без трудовых книжек и личных вещей, которые находятся в офисе компании. Получить комментарий от руководства не удалось.

Сеть магазинов женской и мужской одежды Fashion House работает с 2001 года. У компании 19 магазинов в Москве и Московской области. Товарный знак Fashion House принадлежит ООО «Артемида», которое владеет еще шестью компаниями. В 2018 году суммарная выручка входящих в группу компаний составила 713,5 млн рублей, чистая прибыль — 83,1 млн рублей. 

28 марта из-за распространения коронавируса власти закрыли общественные места, в том числе магазины и торговые центры. Fashion House закрыла все магазины сети. 

Фото: FiledIMAGE / Shutterstock

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