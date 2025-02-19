Россияне стали чаще покупать одежду в отечественных сетях
После ухода западных брендов одежды российские покупатели стали привыкать к локальным сетям. В масс-маркете со средним чеком до 3 тыс. рублей лидером по транзакциям с долей 5,3% в 2024 году стала сеть Familia, в которой продаются остатки прошлых коллекций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой данные «СберАналитики».
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Согласно им, доля ритейлера Sin (создан на базе Sinsay) в сегменте до 3 тыс. рублей составила 3,9%, российского производителя одежды Gloria Jeans — 3,1%.
У Familia также оказалась значительная доля транзакций в среднем ценовом сегменте (от 3 тыс. до 5 тыс. рублей) — 3,5%. В сегменте middle-up со средним чеком до 10 тыс. рублей преимущество оказалось у бренда Lime (4,2%) и Familia (3,7%).
Среди онлайн-площадок во всех сегментах первые строчки занял маркетплейс Lamoda. В масс-маркете его доля составила в 2024 году 3,6% от всех транзакций, в среднем ценовом сегменте — 5,1%, в middle-up — 6,7%.
Lime попала в список, поскольку позиционирует себя как российская Zara, сказал изданию гендиректор сети Baon Илья Ярошенко. После ухода испанского ритейлера из России спрос на товары подобного уровня в стране сохранился. Популярность Familia источник газеты на рынке объяснил тем, что сейчас потребители стали реже покупать одежду и готовы приобретать вещи из старых коллекций.
Фото на обложке: Unsplash
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