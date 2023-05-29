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Американская TJX перестала быть совладельцем российской сети магазинов Familia

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американская TJX вышла из числа совладельцев российской сети off-price магазинов Familia. Ей принадлежало 25% ритейлера.

Американская TJX перестала быть совладельцем российской сети магазинов Familia

Информация о том, кому перешла доля TJX Companies, не раскрывается. Год назад компания готова была списать свою долю в размере $218 млн, пишет «Коммерсантъ».

  • Familia была основана в 2000 году как сеть универмагов распродаж, постепенно развивая новый для России формат торговли — off-price, популярный в США и Европе. Сейчас у компании более 420 магазинов по всей России, также Familia работает в Беларуси.
  • В 2019 году 25% в Familia приобрела американская TJX Companies (также работает в off-price сегменте). Другими совладельцами сети являются его основатели, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok. В июне 2021 года стало известно о планах Familia провести IPO.
  • В апреле 2023 года головная структура Familia сменила юрисдикцию в Люксембурге на ОАЭ. По данным сайта Международного финансового центра Дубая (DIFC), Veliada — структура Baring Vostok — по-прежнему остается в числе совладельцев Familia.

Фото на обложке: Unsplash

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