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Российский ритейлер Familia готовится к выходу на биржу

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский ритейлер Familia собирается выйти на биржу. Его выручка в пост-ковидный Q1 2021 выросла на треть. Компания привлекала Morgan Stanley и Goldman Sachs для подготовки к IPO, пишет Bloomberg.

Российский ритейлер Familia готовится к выходу на биржу

Выручка Familia в первом квартале 2021 года выросла на 33% к аналогичному периоду доковидного 2019 года, хотя в 2020 падала на 8%. Хорошие показатели, отмечает Bloomberg, стали поводом для планов по выходу компании на биржу. Хотя CEO Familia Светлана Можаева отказалась комментировать эту информацию, отметив, что EBITDA компании достигла 14%.

Familia позиционируется как офлайн-ритейлер, работающий преимущественно в дисконтированном ценовом сегменте. Оборот компании по итогам 2020 года составил 30,6 млрд рублей. В число акционеров Familia входят Goldman Sachs, TJX и Baring Vostok.

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Фото: Familia

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