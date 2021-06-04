Российский ритейлер Familia готовится к выходу на биржу

Российский ритейлер Familia собирается выйти на биржу. Его выручка в пост-ковидный Q1 2021 выросла на треть. Компания привлекала Morgan Stanley и Goldman Sachs для подготовки к IPO, пишет Bloomberg.
Выручка Familia в первом квартале 2021 года выросла на 33% к аналогичному периоду доковидного 2019 года, хотя в 2020 падала на 8%. Хорошие показатели, отмечает Bloomberg, стали поводом для планов по выходу компании на биржу. Хотя CEO Familia Светлана Можаева отказалась комментировать эту информацию, отметив, что EBITDA компании достигла 14%.
Familia позиционируется как офлайн-ритейлер, работающий преимущественно в дисконтированном ценовом сегменте. Оборот компании по итогам 2020 года составил 30,6 млрд рублей. В число акционеров Familia входят Goldman Sachs, TJX и Baring Vostok.
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Фото: Familia
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