Morgan Stanley ведет переговоры о продаже «Метрополиса» обратно застройщику

Фонд Morgan Stanley VII, занимающийся в компании торговой недвижимостью, совместно с венчурными партнерами Hines Interests и Пенсионной системой государственных служащих Калифорнии ведут переговоры о продаже московского торгового центра, который он купил за рекордную цену в 2013 году.
Предполагается, что один из крупнейших столичных моллов – ТЦ «Метрополис» – вернется первоначальному застройщику из Казахстана Capital Partners, пишет Bloomberg.
Источники, близкие к Morgan Stanley, сообщают, что компания готова предоставить солидную скидку, поскольку геополитическая ситуация ощутимо повлияла на российские активы международных компаний.
Переговоры все еще находятся на ранней стадии, обсуждения носят частный характер, и нет уверенности в том, что сделка будет завершена, подчеркивают анонимные источники Bloomberg.
Фото на обложке: Павел Л. /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Пульс есть: как российские стартапы привлекали инвестиции этой весной
- 2 DevSecOps в России: как заставить методологию работать «на себя»
- 3 Сколько стоит разработать сайт и кто для этого нужен
- 4 Почему в 2021 году выросли цены на ИТ-разработку?
- 5 «Без нее не выжить на рынке недвижимости» — рассказываем о возможностях сквозной аналитики
ВОЗМОЖНОСТИ
20 сентября 2022
21 сентября 2022
23 сентября 2022