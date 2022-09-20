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Morgan Stanley ведет переговоры о продаже «Метрополиса» обратно застройщику

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Фонд Morgan Stanley VII, занимающийся в компании торговой недвижимостью, совместно с венчурными партнерами Hines Interests и Пенсионной системой государственных служащих Калифорнии ведут переговоры о продаже московского торгового центра, который он купил за рекордную цену в 2013 году.

Morgan Stanley ведет переговоры о продаже «Метрополиса» обратно застройщику

Предполагается, что один из крупнейших столичных моллов – ТЦ «Метрополис» – вернется первоначальному застройщику из Казахстана Capital Partners, пишет Bloomberg.

Источники, близкие к Morgan Stanley, сообщают, что компания готова предоставить солидную скидку, поскольку геополитическая ситуация ощутимо повлияла на российские активы международных компаний.

Переговоры все еще находятся на ранней стадии, обсуждения носят частный характер, и нет уверенности в том, что сделка будет завершена, подчеркивают анонимные источники Bloomberg.

Фото на обложке: Павел Л. / Shutterstock

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