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Ведущий мировой банк рекомендовал готовиться к обвалу акций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Ведущий мировой банк рекомендовал инвесторам готовиться к обвалу акций. В Morgan Stanley ожидают падения индекса S&P 500 на 25% при худшем сценарии развития экономики США.

Ведущий мировой банк рекомендовал готовиться к обвалу акций

В августе главный фондовый индекс – S&P 500, который отслеживает акции крупнейших по капитализации компаний – начал падать из-за опасений о возможной рецессии в американской экономике. К ней может привести агрессивная денежно-кредитная политика, которую ведут власти для борьбы с рекордной инфляцией.

При лучшем сценарии развития ситуации индекс во втором полугодии упадет на 15%, ожидают в Morgan Stanley. К этому сценарию приведет «мягкая посадка» экономики. При худшем сценарии индекс рухнет на 25% – это случится, если в США действительно начнется рецессия в экономике.

При любом развитии ситуации падения акций компаний США можно ожидать в течение следующего одного-двух кварталов, считает валютный стратег банка Майк Уилсон.

Фото на обложке: Kaspars Grinvalds / Shutterstock

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