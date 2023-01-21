Morgan Stanley на 10% снизил годовую компенсацию гендиректора за 2022 год

Годовой компенсационный пакет генерального директора банка Morgan Stanley Джеймса Гормана снизился на 10% — до $31,5 млн. Теперь самый высокооплачиваемый руководитель банка в 2020 и 2021 годах уступил это звание главе JPMorgan Chase & Co Джейми Даймону (его компенсационный пакет в 2022 году не изменился и составил $34,5 млн).

В компенсационный пакет Гормана входит оклад в размере $1,5 млн, бонус на $7,5 млн и вознаграждение на сумму в $22,5 млн в акциях банка, напоминает Bloomberg.

В Morgan Stanley высоко оценили «выдающиеся индивидуальные результаты», 64-летнего Гормана в очень непростом 2022 году, но даже удержание «солидных финансовых показателей» не повлияло на снижение компенсации.

Конечно, итоги 2022 года не могут сравниться с «рекордными финансовыми результатами» 2021 года, когда Morgan Stanley получил прибыль в $15 млрд, а акции банка взлетели на 44%.

Примечательно, что в качестве награды компенсацию Горману тогда повысили на 6% (в сравнении со снижением в 10% по итогам 2022 года из-за «сложной экономической ситуации»).

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