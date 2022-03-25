Рынку электромобилей предсказали сильнейший спад

Аналитики одного из крупнейших в мире банков спрогнозировали сильнейший спад на рынке электромобилей. Цены на них уже выросли на 20% и более из-за подорожания лития – главного элемента в производстве аккумуляторов.
О грядущем спаде на рынке электромобилей пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков банка Morgan Stanley.
В банке рассказывают, что цены на главный элемент в производстве аккумуляторов для электромобилей в последний месяц выросли в несколько раз. Из-за этого сборщики батарей подняли или поднимут цены на свою продукцию как минимум на 25%.
Рост цен на аккумуляторы обусловлен тем, что основные их производители – китайские компании – покупают литий на спотовом рынке, не заключая долгосрочные договоры. Цена на литий растет – стоимость производства аккумуляторов повышается.
В Morgan Stanley уточнили, что Tesla уже подняла цены на все электромобили в США и некоторые модели в Китае. Производитель электрокаров Rivian, пятая часть которого принадлежит IT-гиганту Amazon, поднял цены на 20% из-за роста стоимости комплектующих.
Фото на обложке: megaflopp /
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