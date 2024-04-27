Партнеры DST Global Юрия Мильнера вложились в индийский fashion-стартап Lyskraft

Индийский fashion-стартап Lyskraft закрыл посевной раунд на $26 млн при участии Peak XV Partners, Prosus, Sofina и партнеров DST Global. Это следует из данных Crunchbase, обратил внимание RB.RU.
Штаб-квартира Lyskraft находится в Гургаоне. Последние несколько месяцев стартап работал в скрытом режиме, а недавно запустил премиальный поп-ап магазин в Ambience Mall Gurugram и онлайн-платформу в качестве эксперимента.
«Будущее розничной торговли – это омниканальность, особенно для таких категорий, fashion-ритейл, где прикосновения и ощущения играют огромную роль при выборе товара», — отметили в компании.
В магазине представлено свыше 15 брендов женской одежды. Ассортимент будет обновляться еженедельно, покупатели также смогут приобрести товары этих брендов на сайте.
Привлеченные средства помогут компании поддержвать запуск продукта для женщин, а также расширится и на другие категории.
Fashion-рынок Индии оценивался в $20 млрд в 2022 году и, по прогнозам, достигнет $112 млрд к 2030 году, составляя более четверти рынка электронной коммерции страны, объем которого оценивается в $400 млрд.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Торговля с Индией: как наладить поставки в 2024 году
- 2 «Торговля с Индией — это квест»: особенности делового взаимодействия со страной
- 3 Совершить прорыв: трекинг как инструмент ускорения бизнеса
- 4 Новая долина: как индийские стартапы меняют рынок венчурных инвестиций в 2023 году
- 5 «Индия требует терпения»: основатель облачного сервиса о местной культуре потребления и первых продажах на рынке
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2024
30 апреля 2024