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Партнеры DST Global Юрия Мильнера вложились в индийский fashion-стартап Lyskraft

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Индийский fashion-стартап Lyskraft закрыл посевной раунд на $26 млн при участии Peak XV Partners, Prosus, Sofina и партнеров DST Global. Это следует из данных Crunchbase, обратил внимание RB.RU.

Партнеры DST Global Юрия Мильнера вложились в индийский fashion-стартап Lyskraft

Штаб-квартира Lyskraft находится в Гургаоне. Последние несколько месяцев стартап работал в скрытом режиме, а недавно запустил премиальный поп-ап магазин в Ambience Mall Gurugram и онлайн-платформу в качестве эксперимента.

«Будущее розничной торговли – это омниканальность, особенно для таких категорий, fashion-ритейл, где прикосновения и ощущения играют огромную роль при выборе товара», — отметили в компании.

В магазине представлено свыше 15 брендов женской одежды. Ассортимент будет обновляться еженедельно, покупатели также смогут приобрести товары этих брендов на сайте. 

Привлеченные средства помогут компании поддержвать запуск продукта для женщин, а также расширится и на другие категории.

Fashion-рынок Индии оценивался в $20 млрд в 2022 году и, по прогнозам, достигнет $112 млрд к 2030 году, составляя более четверти рынка электронной коммерции страны, объем которого оценивается в $400 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

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