Для 85% предпринимателей скорость выдачи кредита важнее размера процентной ставки – исследование

Собственники небольших компаний при получении кредита назвали главными следующие критерии:

скорость получения заемных средств (85% опрошенных);

лояльность кредитора (67% опрошенных);

возможность получить требуемую сумму (59%).

Более половины респондентов – 59%, сказали, что готовы пожертвовать низкой ставкой ради того, чтобы быстро получить требуемую сумму.

«Участники исследования отмечают, что от скорости выхода на сделку и лимит кредитования имеют для небольшого бизнеса большее значение, чем процентная ставка», – отметили в Online-Ipoteka.

Так, по мнению предпринимателей, оформление сделки не должно занимать более 1-3 дней, однако этот процесс занимает больше 7 дней. Бизнесмены отмечают, что такие сроки часто делают сам кредит нецелесообразным, например, при покупке объекта недвижимости.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!