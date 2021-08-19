Для 85% предпринимателей скорость выдачи кредита важнее размера процентной ставки – исследование

Владельцы предприятий малого бизнеса готовы пожертвовать низким размером процентной ставки по кредиту ради скорости выдачи средств, лояльности кредитора и возможности получить требуемую сумму, гласят результаты исследования Online-Ipoteka.
Собственники небольших компаний при получении кредита назвали главными следующие критерии:
- скорость получения заемных средств (85% опрошенных);
- лояльность кредитора (67% опрошенных);
- возможность получить требуемую сумму (59%).
Более половины респондентов – 59%, сказали, что готовы пожертвовать низкой ставкой ради того, чтобы быстро получить требуемую сумму.
«Участники исследования отмечают, что от скорости выхода на сделку и лимит кредитования имеют для небольшого бизнеса большее значение, чем процентная ставка», – отметили в Online-Ipoteka.
Так, по мнению предпринимателей, оформление сделки не должно занимать более 1-3 дней, однако этот процесс занимает больше 7 дней. Бизнесмены отмечают, что такие сроки часто делают сам кредит нецелесообразным, например, при покупке объекта недвижимости.
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