Проект AR-инструкций к бытовой технике Fastep получил грант 20 млн рублей

Российский разработчик мобильный приложений Spider Group получил грант в размере 20 млн рублей на запуск платформы Fastep c пошаговыми инструкциями на основе дополненной реальности для бытовой и промышленной техники. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Грант на конкурсной основе выделил Фонд содействия инновациям в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Итоги конкурса подвели еще в ноябре, выдачу гранта согласовали сейчас.

Помимо гранта Spider Group вложит в проект собственные средства — 6 млн рублей. Таким образом общая сумма инвестиций в запуск Fastep составит 26 млн рублей.

У Spider Group уже готов прототип приложения Fastep. В Google Play и Apple App Store оно появится летом 2020 года, отметили в компании.

В платформу Fastep встроены алгоритмы искусственного интеллекта, которые по изображению с камеры самостоятельно определяют модель техники. Чтобы увидеть инструкцию, нужно навести камеру на технику: приложение распознает устройство и покажет инструкцию с элементами AR.

Fastep также предлагает набор средств разработки (SDK) для интеграции платформы в приложения производителей техники и ритейлеров. Сейчас Spider Group ведет переговоры с потенциальными партнерами.

Spider Group была основана в 2000 году в Краснодаре. Компания занимается разработкой приложений, сайтов и AR/VR решений. По собственным данным, в портфолио Spider Group более 2 тысяч проектов.

Фото: one photo / Shutterstock