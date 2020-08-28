Стартап по автоматизации нейромаркетинговых исследований FasTest привлек $130 тысяч

Американский стартап с российскими корнями FasTest Neuro Solutions в июле 2020 года получил $130 тысяч от группы инвесторов. Об этом Rusbase рассказал основатель стартапа Андрей Кислов.

Инвесторами проекта стали Orbita Capital Partners, WinVentures и бизнес-ангел Игорь Печенкин. По словам Кислова, до привлечения инвестиций проект развивался на деньги основателей и прибыль от продаж.

Полученные средства FasTest направит на лидогенерацию, выход на международный рынок и разработку нового функционала.

FasTest автоматизирует нейромаркетинговые исследования для бизнеса. Компания разрабатывает веб-сервис, который позволяет изучить реакцию клиентов на маркетинговые материалы: рекламные ролики, баннеры, названия, слоганы, логотипы.

Обычно нейромаркетинговые исследования проходят в лаборатории: на участников тестирования надевают датчики и считывают реакции мозга. FasTest показывает целевой аудитории материалы на экране компьютера и через веб-камеру записывает видео с реакциями человека — для распознавания эмоций.

Еще сервис изучает, насколько хорошо целевая аудитория запоминает контент и какие ассоциации у нее возникают при просмотре рекламных материалов. Затем FasTest обрабатывает данные каждого респондента в отдельности и всей группы в целом, а также составляет отчет для заказчика.

По словам основателя стартапа, лабораторные нейромаркетинговые исследования занимают две-три недели, исследования FasTest — два дня от момента получения материалов для теста до сдачи отчета клиенту.

Кислов добавляет, что услугами FasTest пользуются компании из разных отраслей бизнеса: телеком-операторы, банки, ритейлеры. У стартапа нет фиксированной стоимости услуг — каждый заказ оценивается индивидуально, говорит предприниматель.

До FasTest Андрей Кислов возглавлял агентство нейромаркетинговых исследований Brain Company. По словам предпринимателя, Brain Company прекратила работу в декабре 2019 года. Агентство занималось лабораторными нейромаркетинговыми исследованиями, но затем часть руководства решила заняться другими проектами, а часть — сменить бизнес-модель и запустить новый сервис, говорит Кислов.

Компания FasTest Neuro Solutions, Inc зарегистрирована в американском штате Делавэр. Для работы с российскими клиентами FasTest использует юрлицо Brain Company — ООО «Брейн Компани», зарегистрированное в октябре 2017 года.

Согласно базе данных «Контур-Фокус», юрлицо на 100% принадлежит Егору Левченко, который занимал должность технического директора в Brain Company. Как рассказал Rusbase Андрей Кислов, сейчас идет процесс смены собственника компании.

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