«Ситимобил» запустил систему для контроля усталости водителей такси

«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему контроля усталости водителей такси. Разработала технологию компания VisionLabs. Проект реализуется с парком области «ТТ Такси». Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе агрегатора.
В автомобиле установят две камеры для наблюдения за водителем и за дорогой. Система с помощью компьютерного зрения будет отслеживать уровень усталости водителя, использует ли он ремень безопасности, курит ли в салоне, разговаривает по телефону, отвлекается ли от вождения.
Технология также будет анализировать манеру вождения водителя и предупреждать об опасных сближениях и маневрах во время поездки. При нарушении она издаст звуковой сигнал. Все нарушения будут записываться на видео, которые водитель и таксопарк смогут проанализировать. Пассажиры в поле зрения камеры не попадут.
Водители такси смогут использовать систему в качестве дополнительного инструмента для отслеживания своего состояния и выстраивания сбалансированного графика работы. По итогам проекта таксопарк «ТТ Такси» планирует проанализировать наиболее частые нарушения, допускаемые водителями, провести с ними работу, а также поощрить аккуратных водителей.
По итогам тестирования «Ситимобил» готовится рассмотреть дальнейшее внедрение технологии в автомобили заинтересованных таксопарков-партнеров.
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Фото на обложке: INDONESIAPIX /
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