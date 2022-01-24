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«Ситимобил» запустил систему для контроля усталости водителей такси

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Ситимобил» и Минтранс Московской области запустили систему контроля усталости водителей такси. Разработала технологию компания VisionLabs. Проект реализуется с парком области «ТТ Такси». Об этом RB.ru рассказали в пресс-службе агрегатора.

«Ситимобил» запустил систему для контроля усталости водителей такси

В автомобиле установят две камеры для наблюдения за водителем и за дорогой. Система с помощью компьютерного зрения будет отслеживать уровень усталости водителя, использует ли он ремень безопасности, курит ли в салоне, разговаривает по телефону, отвлекается ли от вождения. 

Технология также будет анализировать манеру вождения водителя и предупреждать об опасных сближениях и маневрах во время поездки. При нарушении она издаст звуковой сигнал. Все нарушения будут записываться на видео, которые водитель и таксопарк смогут проанализировать. Пассажиры в поле зрения камеры не попадут.

Водители такси смогут использовать систему в качестве дополнительного инструмента для отслеживания своего состояния и выстраивания сбалансированного графика работы. По итогам проекта таксопарк «ТТ Такси» планирует проанализировать наиболее частые нарушения, допускаемые водителями, провести с ними работу, а также поощрить аккуратных водителей. 

По итогам тестирования «Ситимобил» готовится рассмотреть дальнейшее внедрение технологии в автомобили заинтересованных таксопарков-партнеров.

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Фото на обложке: INDONESIAPIX / Shutterstock

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