CEO проданного за $500 млн Ecwid Фазлыев рассказал, что у него не было цели заниматься бизнесом

Основатель проданного за $500 млн стартапа Ecwid Руслан Фазлыев рассказал, что у него никогда не было цели заниматься бизнесом, «но деньги были нужны». В интервью каналу «Русские норм!» он вспомнил, как в Ульяновске получил первый заказ на работу с клиентами из США.
В начале своей профессиональной карьеры Фазлыев искал работу, но «в Ульяновске не было работы для программиста».
Первый заказ на работу с клиентами из США – разработку продукта для e-commerce, он получил через фриланс-площадку. В то время, вспомнил Фазлыев, интернет-магазины «писались вручную», а не с использованием конструкторов.
«У меня никогда не было цели заниматься бизнесом, но деньги были нужны», – сказал в интервью Руслан Фазлыев.
Руслан Фазлыев создал стартап – бесплатный конструктор интернет-магазинов Ecwid, который впоследствие продал за $500 млн компании Lightspeed. Закрытие сделки ожидается в Q3 2021.
Ecwid обслуживает более 130 тысяч клиентов в более чем 100 странах. Выручка компании за последний год составила $20 млн.
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Фото: «Русские норм!» / Youtube.com
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