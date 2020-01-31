Facebook и Instagram начнут удалять конспирологические посты о коронавирусе

Facebook объявил, что будет удалять посты про коронавирус, связанные с теориями заговора и содержащими ложную информацию, которая может навредить людям. Об этом компания сообщила в своем блоге.

В первую очередь компания будет удалять контент, который призывает препятствовать лечению или применению мер предосторожности, которые признаны медицинскими организациями. Также Facebook будет избавляться от постов, которые рассказывают о заведомо ложных способах лечения от коронавируса.

Аналогично будут удаляться ложные публикации в Instagram, а соответствующие хештеги — блокироваться.

На фоне увеличения числа заболевших коронавирусом в соцсетях, в частности в Facebook, получили широкое распространение теории, что власти скрывают настоящее число заболевших, а также что вирус был разработан в качестве оружия массового поражения.

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