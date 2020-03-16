ФБР арестовало основателя Deer.io по подозрению в торговле данными

ФБР арестовало россиянина Кирилла Фирсова, создателя платформы Deer.io . Его подозревают в торговле крадеными персональными данными и взломанными аккаунтами, сообщает ZDNet.

Фирсов руководит и управляет платформой Deer.io с момента ее запуска в октябре 2013 года. Сервис дает возможность интернет-магазинам загружать свои товары и настраивать кошельки для приема средств.

По собственным данным, на площадке размещено больше 24 тысяч магазинов, а ее доходы — свыше $17 млн.

ФБР полагает, что Deer.io почти полностью использовалась для киберпреступности.

«До сих пор правоохранительные органы не нашли законного бизнеса, рекламирующего свои услуги и/или продукты через платформу Deer.io», — заявляют в ведомстве.

ФБР просмотрело больше 250 интернет-магазинов, размещенных на Deer.io, и обнаружило торговые точки, продающие доступ к взломанным учетным записям, взломанным серверам и личной информации, такой как имена, номера социального страхования, даты рождения и адреса пользователей.

По мнению правоохранителей, Фирсов знал, чем занимаются клиенты Deer.io, и сам регулярно рекламировал платформу на форумах о киберпреступлениях.

Предприниматель был арестован в субботу, 7 марта, в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Российское консульство в Нью-Йорке было уведомлено о его задержании.

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