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В Федерации компьютерного спорта опровергли сообщения о приостановке членства в IESF

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Федерации компьютерного спорта (ФКС) России опровергли сведения о приостановке членства в IESF (Международная федерация киберспорта). Там подчеркнули, что организация по-прежнему состоит в структуре, IESF пытается лишь запретить выступления под российским флагом.

В Федерации компьютерного спорта опровергли сообщения о приостановке членства в IESF

Ранее Киев направил в IESF жалобу, указав на работу ФКС на подконтрольных ВС РФ территориях. Украинская сторона отметила, что этот факт нарушает положение IESF о суверенитете других государств.

«После тщательного рассмотрения фактов правление IESF провело тайное голосование и решило приостановить членство ФКС России», — говорится в сообщении на сайте IESF.

В Федерации компьютерного спорта подчеркнули, что о приостановке членства речь не идет.

«Здесь следует оговориться, что членство наше не приостановлено, мы все так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда Международной федерации», — приводит пресс-служба слова президента ФКС РФ Дмитрия Смита.

Он также пояснил, что данный шаг не отразится на участии российских игроков, поскольку решение об исключении из IESF может быть принято только на съезде большинством.

В организации рассчитывают, что на ближайшем съезде ситуации дадут справедливую оценку и снимут неправомерные, как считают в ФКС, ограничения.

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Около двух лет назад IESF запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под национальным флагом, но летом 2023 года отменила эту санкцию.

Фото на обложке: Parilov / Shutterstock

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