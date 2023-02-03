Miro сокращает штат, Apple начинает год с падения выручки: главное за 3 февраля

Карина Пардаева
Стартап Miro с основателями из Перми решил сократить штат на 7%, сеть магазинов Hamley’s в РФ заподозрили в несостоятельности, Danone может продать часть активов в России и другие ключевые события 3 февраля.
Miro сокращает штат, Apple начинает год с падения выручки: главное за 3 февраляКарина Пардаева
Финансы
- Микрофинансисты отметили рост досрочного погашения среднесрочных займов, передает «Ъ». Это связано с переходом заемщиков на сберегательную модель поведения, а также с жестким скорингом МФО, когда доступ к более крупным суммам получили наиболее платежеспособные клиенты.
Бизнес
- Сервис для совместной удаленной работы Miro с основателями из Перми намерен уволить 119 человек — 7% штата. Это поможет сократить расходы и сосредоточиться на приоритетных направлениях.
- Apple отчиталась за первый квартал 2022-2023 финансового года: прибыль компании уменьшилась на 13,4%, до $29,998 млрд.
- Сеть магазинов Hamley’s в РФ заподозрили в несостоятельности, узнал «Ъ». Банк «Траст», так и не добившись взыскания долга примерно на 3 млрд рублей. с компании «Вандеркинд», управляющей сетью магазинов детских товаров Hamley’s, решил обанкротить ее.
- Danone может продать часть активов в РФ с возможностью выкупа. Сделка также может включать сохранение у компании до 25% в бизнесе и места в совете директоров, пишет «Коммерсантъ».
- Британская сеть магазинов люксовой одежды Paul Smith решила прекратить торговлю в России и закрыть свой бизнес, сообщила Daily Mail.
Транспорт
- Авиакомпания Turkish Airlines начала принимать оплату российскими картами. Оплатить билеты на сайте можно не только с помощью системы «Мир», работают также Visa и Mastercard, узнали «Известия». Однако платежи проходят не всегда.
Фото на обложке: Ratana21 /
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