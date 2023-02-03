Стартап Miro с основателями из Перми решил сократить штат на 7%, сеть магазинов Hamley’s в РФ заподозрили в несостоятельности, Danone может продать часть активов в России и другие ключевые события 3 февраля.

Miro сокращает штат, Apple начинает год с падения выручки: главное за 3 февраля