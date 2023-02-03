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Аналитики «Туту» назвали самые популярные направления на февральские праздники

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики сервиса путешествй «Туту» сообщили о самых популярных направлениях на февральские праздники. Россияне чаще всего покупали билеты в страны ближнего зарубежья.

Аналитики «Туту» назвали самые популярные направления на февральские праздники

На эти направления у самостоятельных путешественников приходится примерно 14% спроса, делятся результатами исследования «Известия».

На первом месте оказалась Турция: доля оформленных билетов на праздничные дни за год выросла почти втрое — до 14,94%. Билет в обе стороны обойдется в среднем примерно 36 тыс. рублей.

Армения оказалась на втором месте, куда оформлили 13,6% билетов. Средний чек за билет туда-обратно находится на уровне 26,9 тыс. рублей. 

На третьем месте — Азербайджан: доля оформленныз билетов в эту страну составила 11,3%. Средний чек составляет примерно 30 тыс. рублей за билет ту-обратно.

Популярностью также пользуются Узбекистан, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан. Из более дальних направлений популярны ОАЭ, Таиланд и Израиль.

Фото на обложке: ImYanis / Shutterstock

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