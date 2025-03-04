Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) планирует в 2025 году увеличить число тайно проверяемых ресторанов и отелей в России на 40%, доведя их количество до 700 объектов. Об этом ТАСС сообщила руководитель организации Галина Драгни.

В России тайно проверят 700 отелей и ресторанов в 2025 году

https://rb.ru/news/federaciya-revizorov-gostepriimstva/

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