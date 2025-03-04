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В России тайно проверят 700 отелей и ресторанов в 2025 году

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) планирует в 2025 году увеличить число тайно проверяемых ресторанов и отелей в России на 40%, доведя их количество до 700 объектов. Об этом ТАСС сообщила руководитель организации Галина Драгни.

В России тайно проверят 700 отелей и ресторанов в 2025 году
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«В этом году в планах — проверить 650–700 объектов по России», — отметила глава Ферего.

Генеральный менеджер Radisson Collection Hotel в Москве Станислав Кондов подчеркнул, что тайные проверки Ферего помогают выявить важные аспекты, влияющие на мнение гостей. «В отличие от традиционных рейтингов и отзывов в интернете, которые часто субъективны, тайные проверки Ферего дают объективную картину. Это принципиально другой подход, который делает систему по-настоящему полезной и значимой», — процитировала Кондова Драгни.

Аналог Michelin. Руководитель Ферего добавила, что организация проводит проверки по аналогии с системой Michelin. По словам Драгни, это позволяет сделать путешествия по России не только более комфортными, но и повысить их уровень, что поддерживают рестораторы и отельеры.

  • Ферего занимается развитием гастрономического туризма, отельного отдыха в России и странах СНГ. В 2024 году организация проверила 500 объектов, и менее 20% из них получили знак качества и попали в специальный гид. По итогам 2023 года федерация провела проверки 350 объектов, знаком качества были отмечены 25% из них.

Фото на обложке: Deliris / Shutterstock / FOTODOM

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