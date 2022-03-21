Порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в странах ЕАЭС повысили до €1 тысячи

Совет ЕЭК одобрил предложение России увеличить порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1 тыс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Требования к весу посылки остаются прежними — ее вес может составлять не более 31 кг.

Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.

Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, постепенно снижал беспошлинный порог, начиная с 2018 года.

В 2018 году россияне могли покупать товары зарубежных интернет-магазинах на сумму до €1 тыс. в течение месяца. С 2019 года порог был снижен до €500, с 2020 года — до €200.

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