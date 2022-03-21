Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в странах ЕАЭС повысили до €1 тысячи

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет ЕЭК одобрил предложение России увеличить порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах с €200 до €1 тыс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства РФ.

Порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в странах ЕАЭС повысили до €1 тысячи

Требования к весу посылки остаются прежними — ее вес может составлять не более 31 кг.

Решение будет действовать до 1 октября 2022 года.

Евразийский экономический союз, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, постепенно снижал беспошлинный порог, начиная с 2018 года.

В 2018 году россияне могли покупать товары зарубежных интернет-магазинах на сумму до €1 тыс. в течение месяца. С 2019 года порог был снижен до €500, с 2020 года — до €200.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рейтинг решает все: как конкуренция на платформах доставки лишает продавцов сна и здоровья
  2. 2 С быстротой поисковика и комфортом e-com: как ритейлу подстроиться под запросы покупателей
  3. 3 Бум спроса на инновации в торговле, объем российских инвестиций в RetailTech вырос вдвое — исследование
  4. 4 Последняя миля: как получить максимум от ключевого логистического плеча
  5. 5 Тенденции найма в eCommerce на 2022 год: как привлекать ценные кадры?
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

22 марта 2022

Protek Pitch Day

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

25 марта 2022

IT_ONE Cup

Все ВОЗМОЖНОСТИ