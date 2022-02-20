Пожарные катера из Европы отправились тушить тысячи горящих Porsche и Bentley в Атлантике

Несколько пожарных катеров отправились на помощь грузовому судну Felicity Ace, которое горит в Атлантическом океане неподалеку от Португалии. Оно перевозило тысячи автомобилей класса люкс.
Как сообщает WSJ, первое судно с противопожарным оборудованием прибудет в воскресенье из Гибралтара, второе — в понедельник, а третий катер из Роттердама, как ожидается, достигнет цели в среду или четверг.
Грузовой корабль Felicity Ace принадлежит сингапурской компании MOL Ship Management. Под панамским флагом он перевозил автомобили Volkswagen Group из Эмдена в Германии, где расположен один из заводов Volkswagen, в Дэвисвилл, штат Род-Айленд, откуда транспортные средства должны были доставить американским клиентам.
На Felicity Ace находятся порядка 4 тысяч машин брендов Volkswagen, Porsche, Audi, Lamborghini, Bentley и Bugatti. Больше всего — автомобилей Porsche, более тысячи штук. В четверг корабль и авто на борту загорелись.
Сингапурская компания заявила, что судно все еще горит, однако опасений утечки топлива или того, что корабль потонет, нет.
Военно-морскому флоту Португалии ранее удалось эвакуировать всех 22 членов экипажа корабля, никто не пострадал.
Представитель MOL заявил источнику, что на расследование причин пожара уйдет несколько месяцев.
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