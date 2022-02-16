Крупнейшую вертикальную ферму iFarm создадут на деньги частных инвесторов

Поставщик технологических решений для промышленного выращивания зелени, ягод и овощей iFarm построит крупнейшую салатную вертикальную ферму площадью 3 833 кв.м в посёлке Федоровское в 40 км от Санкт-Петербурга на средства частных инвесторов по модели проектного финансирования.
На ферме планируют ежемесячно производить 11,3 т салатов и пряных трав (это порядка 140 т в год), сообщают в пресс-службе iFarm.
Проект уже в завершающей стадии: посредством краудинвестинга привлечено 140 млн рублей при общем бюджете 204 млн рублей, сбор первого урожая ожидается до конца второго квартала 2022 года.
Компания iFarm уже не впервые использует краудинвестинг – привлечение финансирования от частных лиц, которые получают возможность быстро входить на растущий рынок.
Данная процедура позволяет быстро вводить в эксплуатацию инновационные вертикальные фермы – и это уже четвертая теплица по технологиям iFarm в России, которая открывается с участием частного капитала.
«По сути, это проектное финансирование с гарантированным возвратом всей суммы. Участвовать может любой человек: минимальный порог входа для инвестиций в ферму в Санкт-Петербурге – 5 млн рублей, прогнозируемая доходность – 25% годовых. Уже привлечено две трети необходимой суммы, объект готовится к вводу, и мы принимаем последние заявки», – рассказал инвестиционный директор iFarm Антон Андреянов.
Управлять крупнейшей теплицей под Санкт-Петербургом будет компания-партнёр iFarm.
Вертикальные фермы на базе решений iFarm строятся в Европе, России (в Новосибирске и Москве) и на Ближнем Востоке, продукция поставляется в крупные сети супермаркетов, рестораны и кафе.
Создать полностью контролируемую среду круглый год помогают специализированные IT-платформы iFarm Growtune для управления показателями влажности и температуры воздуха, освещения, полива и т.п.
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Фото на обложке: Пресс-служба iFarm
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