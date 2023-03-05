Bloomberg: Ferrari и Porsche сорвали закон о запрете двигателей внутреннего сгорания в ЕС

Италия и Германия в последний момент сорвали согласование закона о запрете двигателей внутреннего сгорания (ДВС) в Евросоюзе с 2035 года. На это могли повлиять автопроизводители Ferrari и Porsche, которые добиваются исключения для электронного топлива.

Как сообщал Bloomberg на этой неделе, Италия и Германия в последний момент изменили свою позицию по поводу законопроекта, запрещающего использование ДВС в Евросоюзе с 2035 года. В прошлом году проект уже был согласован всеми странами ЕС, а в феврале 2023-го — Европарламентом.

Как теперь передает агентство, на этом настояли местные компании Ferrari и Porsche, которым хватило статуса «национальных икон», чтобы повлиять на утверждение законопроекта. Этот шаг, согласно Bloomberg, «потряс Брюссель».

Автопроизводители добиваются исключения для E-fuel — «углеродно-нейтрального» топлива для ДВС, производящегося с помощью электроэнергии и возобновляемых источников и позволяющего сократить до нуля выбросы углекислого газа.

По информации издания, срыв принятия закона о запрете ДВС уже вызвал критику представителей автомобильной промышленности. Компании недовольны, что пока они вкладывают десятки миллиардов долларов в электрокары, Porsche строит завод электронного топлива в Чили и не собирается выпускать электрическую версию своего спорткара 911.

Financial Times пишет, что срыв перехода на электрокары к 2035 году может серьезно повлиять на планы ЕС по достижению нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Польша сообщила, что проголосует против инициативы, а Болгария заявила, что воздержится от голосования.

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