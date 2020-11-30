С 30 ноября по 6 декабря пройдет Всероссийский учебный онлайн-фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode 2.5. Участники научатся быстро и эффективно решать алгоритмические задачи, а также попробуют себя в чемпионате по программированию.

На фестивале RuCode 2.5 пройдут онлайн-интенсивы по программированию для всех желающих