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На фестивале RuCode 2.5 пройдут онлайн-интенсивы по программированию для всех желающих

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

С 30 ноября по 6 декабря пройдет Всероссийский учебный онлайн-фестиваль по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию RuCode 2.5. Участники научатся быстро и эффективно решать алгоритмические задачи, а также попробуют себя в чемпионате по программированию.

На фестивале RuCode 2.5 пройдут онлайн-интенсивы по программированию для всех желающих

Программа фестиваля включает три этапа:

  1. онлайн-курсы, разработанные методистами и ведущими тренерами международного образовательного проекта Moscow Workshops, — «Основы C/C++ для спортивного программирования», «Быстрый старт в спортивное программирование» и «Быстрый старт в искусственный интеллект»;
  2. интенсивы по алгоритмическому программированию, которые пройдут с 30 ноября по 4 декабря в формате онлайн-лекций и практических занятий;
  3. онлайн-чемпионат по алгоритмическому программированию RuCode festival. Соревнование состоится 6 декабря.

За участие в фестивале RuCode 2.5 выпускники вузов получат удостоверение государственного образца о повышении квалификации по программе «Интенсивное программирование», а школьники и студенты — сертификат о дополнительном образовании МФТИ.

Фестиваль RuCode 2.5 организован Центром развития ИТ-образования МФТИ при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и индустриальных партнеров – компаний «МегаФон», «Яндекс», «Сбер» и «Газпромбанк».

Подробная информация о программе фестиваля и регистрация на сайте

Фото на обложке: psisaa/Depositphotos

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