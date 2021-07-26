Правительство предлагает создать свободную таможенную зону на Курилах

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о предложении правительства создать на Курильских островах свободную таможенную зону и освободить от налогов основные виды деятельности.

Предложения он озвучил во время рабочей поездки на остров Итуруп. Это, по словам главы правительства, беспрецедентный набор мер, пишет «Интерфакс». Среди которых — создание свободной таможенной зоны, «чтобы у производителей была возможность завозить необходимое оборудование и товары». Еще один комплекс мер — это освобождение от налогов почти всех основных видов деятельности, «не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов», отметил Михаил Мишустин.

Предприятия могут освободить от налога на прибыль, НДС, по имущественному налогу, по налогу на землю, на транспортные средства.

При этом предлагаемые меры не коснуться налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Премьер отметил, что Курилы при этом не должны стать офшором, как в 90-е годы. Тогда, по его словам, «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».

Предложения правительства «были бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных, для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места», отметил премьер.

Михаил Мишустин озвучит предложения президенту Владимиру Путину, чтобы принять соответствующее решение.

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Фото: government.ru