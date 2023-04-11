Аналитик Freedom Finance Global не исключил курса в 83 рубля за доллар в мае

На прошлой неделе курсы валют на Мосбирже вновь достигли апрельских уровней 2022 года. Доллар превысил 81 рубль, евро торговался на уровне 88,4 рублей. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов сообщил RB.RU, что рубль падает против большинства мировых валют на фоне сокращения профицита торгового баланса. И по его прогнозам, тренд на ослабление, скорее всего, продолжится.

В январе, по данным ЦБ, профицит торгового баланса сократился на 52%, в январе-феврале он снизился еще больше, в 2,8 раз, до 15,3 млрд рублей, в марте упал еще в 3 раза — до $5 млрд.

В 2022 году профицит увеличивался из-за роста экспортных доходов и падения объемов импорта, что и обеспечивало укрепление рубля, в отдельные месяцы профит счета достигал $30 млрд, говорит финансист.

В этом году ситуация обратная, поэтому рубль от укрепления перешел к ослаблению и текущий тренд, вероятно будет продолжаться, прогнозирует Чернов.

На уходящей неделе скорости ослаблению рубля, по его словам, мог придать рост спроса на иностранную валюту среди бизнеса, так как покупки долей иностранных компаний в России производятся за валюту, отсюда растет и спрос на нее на бирже.

Однако такой резкий рост носит скорее спекулятивный характер и после снижения ажиотажа курс валюты возвращается к прежним значениям, поэтому в апреле аналитик ожидает возврата стоимости доллара к 80 рублям.

В долгосрочной перспективе, профицит торгового баланса в РФ в этом году, по его прогнозам, продолжит сокращение, а значит и тренд на ослабление продолжится. Чернов не исключил, что в мае курс составит 83 рубля за доллар.

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