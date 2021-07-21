В России после десятилетнего перерыва возобновят выпуск автомобилей Fiat

Калужский автозавод совместного предприятия концерна Stellantis (70%) и Mitsubishi (30%) («ПСМА Рус» ) планирует с конца 2022 года возобновить в России локальное производство автомобилей Fiat. Их выпуск прекратился десять лет назад с завершением партнерства Fiat и группы «Соллерс».
Гендиректор «ПСМА Рус» Рафаль Трошка сообщил, что машины Fiat, выпущенные в России, планируется впоследствии экспортировать в Европу, передает «Интерфакс».
«Мы будем расширять наш портфель брендов в Калуге новым Fiat Scudo в конце 2022 года, что определенно позволит нам увеличить объемы экспорта», — отметил он.
Локальное производство автомобилей Fiat в России прекратилось в 2011 году. В 2008-2011 годах коммерческие фургоны Fiat Ducato выпускались на мощностях группы «Соллерс» в татарстанской Елабуге.
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Фото: rafastockbr/Shutterstock
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