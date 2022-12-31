Fidelity сократила стоимость своей доли в Twitter на 56%

Компания Fidelity, входившая в группу внешних инвесторов, которые помогли Илону Маску профинансировать поглощение Twitter за $44 млрд, сократила стоимость своей доли в Twitter на 56%.
Переосмысление финансовой политики Fidelity в отношении Twitter связан с проблемами соцсети, большинство из которых являются результатом хаотичных управленческих решений, и отток рекламодателей из сети — одна из главных в этом ряду, пишет TechCrunch.
По состоянию на ноябрь, доля управляющей несколькими фондами голубых фишек компании Fidelity в Twitter оценивалась примерно в $8,63 млн (соответствующие данные опубликованы на Axios). В октябре эта доля была $19,66 млн.
По мнению аналитиков, отчасти в этом виноваты макроэкономические тенденции. В июле внутренняя оценка Stripe была снижена на 28%, Instacart на этой неделе сообщил о снижении на 75%.
И все же внутренняя политика после приобретения Twitter Маском тоже явно не помогла.
В последнее время сеть стала менее стабильной на техническом уровне, в среду произошли сбои после того, как Маск внес «значительные» изменения в архитектуру внутреннего сервера.
Это произошло после того, как Twitter распустил группу, отвечающую за модерацию контента и вопросы, связанные с правами человека.
Отдельная волна недовольства последовала после блока, а затем быстрого восстановления учетных записей, принадлежащих известным журналистам.
С другой стороны, как отмечают бизнес-аналитики Axios, Fidelity стоит свою политику на основе показателей публичного рынка, и вполне возможно, что у фирмы просто нет никакой внутренней информации о финансовых показателях Twitter.
Тем не менее, поступающая в СМИ информация заставляет насторожиться: у Twitter определенно ожидаются существенные потери, поскольку компания приближается к выплате процентов по долгу в размере $1 млрд, а доходы при этом падают.
В ноябрьском отчете Media Matters for America подсчитали, что половина из 100 крупнейших рекламодателей Twitter, которые потратили почти $750 млн на рекламу в 2022 году, больше не размещают свой коммерческий контент на сайте. Некоторых из них миллиардер пытался уговорить вернуться в личных разговорах.
Twitter активно продвигает Twitter Blue, стремясь сделать его ключевым драйвером прибыли, но данные экспертов свидетельствуют о том, что рост пока очень медленный.
Газета New York Times недавно сообщила, что Twitter перестал платить арендную плату за несколько своих офисов, включая штаб-квартиру в Сан-Франциско.
По данным издания, Маск попытался сэкономить около $500 млн на расходах, не связанных с рабочей силой. За последние несколько недель он закрыл центр обработки данных и даже запустил распродажу офисных предметов на аукционе.
Как пишет газета, некоторые сотрудники Twitter приносят на работу собственную туалетную бумагу после того, как компания сократила расходы на клининг.
В итоге после того, как пользователи сети проголосовали за уход Маска с руководящей должности, миллиардер начал поиски нового гендиректора.
Фото на обложке: Unsplash
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