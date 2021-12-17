Президент ГК «Ланит» Филипп Генс создал новый холдинг для консолидации активов в сфере ПО и консалтинга

Президент группы IT-компаний «Ланит» Филипп Генс зарегистрировал холдинговую компанию ООО «Ланит-Разработка» с уставным капиталом 1 млн рублей для консолидации активов в сфере разработки программного обеспечения (ПО) и консалтинга.

«Ланит-Разработка» зарегистрирована 21 октября 2021 года в Москве по адресу Мурманский проезд, 14, корпус 1. Генеральным директором стал Александр Мурлок. Генс получил в компании 99%, его партнер Александр Михайлов еще 1%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

У холдинговой структуры открыто всего два вида деятельности — вложения в ценные бумаги и консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. На базе компании планируется объединить активы в области разработки ПО и консалтинга.

«Данное юрлицо создано в рамках структурирования владения активами ГК «Ланит». «Ланит-Разработка» будет холдинговой компанией, объединяющей юридические лица группы, специализирующиеся на разработке ПО и консалтинге. Операционную деятельность данное юрлицо вести не будет», — пояснили RB.RU в пресс-службы группы.

В компании не будет сотрудников, кроме тех, что необходимы для выполнения управленческих функций.