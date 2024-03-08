Финляндия назвала срок допустимого присутствия машин с российскими номерами — до 16 марта

До 16 марта все автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию, заявили в Департаменте таможенного контроля европейской страны.

Слова главы ведомства приводят местные телеканалы, например, MTV Uutiset и Yle. Финляндия ввела запрет на въезд в страну российский авто в сентябре сентября 2023 года. Позже было сделано исключение для граждан ЕС, чьи родственники проживают в России.

Одной из сложностей для автовладельцев будет то, что выезжать придется в соседние страны, не напрямую в РФ — из-за закрытых пропускных пунктов на восточной границе. Под введенный запрет, как напомнили власти, подпадают любые машины с номерами РФ, даже если они едут из Европейских стран.

Конкретные меры наказания для оставшихся пока не озвучены. Власти работают над вопросом. Известно, что решение будут основываться на анализе, «почему машина здесь, как долго это продолжалось и были ли соблюдены определенные формальности в отношении автомобиля».

Таможня на текущий момент не располагает данными о числе автомобилей, зарегистрированных в РФ, в Финляндии. Предположительно речь идет о тысячах машин.

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