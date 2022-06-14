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Закон о запрете использования цифровых финактивов для оплаты товаров прошел первое чтение в Госдуме

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Госдума дала зеленый свет закону, который сделает операторов цифровых платформ субъектами национальной платежной системы. Это значит, что цифровые финансовые активы будет запрещено использовать в качестве средства оплаты товаров и услуг.

Закон о запрете использования цифровых финактивов для оплаты товаров прошел первое чтение в Госдуме

Автором проекта закона выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект, прошедший первое чтение, предусматривает приравнивание операторов цифровых платформ к субъектам национальной платежной системы, а значит – проводить расчеты по сделкам с использованием своих ресурсов.

Одним из требований к проведению таких сделок является запрет на предоставление пользователю денег на увеличение остатка и начисление процентов на остаток.

Операторы попадут в специальный реестр Банка России, после чего регулятор получит право осуществлять надзор за их деятельностью и принимать меры воздействия на них в случае нарушения требований.

Срок, до которого поправки к законопроекту должны быть направлены в профильный комитет Госдумы, установлены 20 июня текущего года.

Фото на обложке: hodim / Shutterstock

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