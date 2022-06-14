Закон о запрете использования цифровых финактивов для оплаты товаров прошел первое чтение в Госдуме

Госдума дала зеленый свет закону, который сделает операторов цифровых платформ субъектами национальной платежной системы. Это значит, что цифровые финансовые активы будет запрещено использовать в качестве средства оплаты товаров и услуг.

Автором проекта закона выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Законопроект, прошедший первое чтение, предусматривает приравнивание операторов цифровых платформ к субъектам национальной платежной системы, а значит – проводить расчеты по сделкам с использованием своих ресурсов.

Одним из требований к проведению таких сделок является запрет на предоставление пользователю денег на увеличение остатка и начисление процентов на остаток.

Операторы попадут в специальный реестр Банка России, после чего регулятор получит право осуществлять надзор за их деятельностью и принимать меры воздействия на них в случае нарушения требований.

Срок, до которого поправки к законопроекту должны быть направлены в профильный комитет Госдумы, установлены 20 июня текущего года.

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