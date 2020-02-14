Объявлены финалисты хакатона Moscow Travel Hack

Комитет по туризму города Москвы и десять компаний-партнеров Moscow Travel Hack выбрали команды, которые будут решать их задачи на хакатоне 8 и 9 февраля. Лучшие решения назовут во время финала, а победители разделят денежный приз в 1 100 000 рублей.

Всего в финал прошли 50 команд, в том числе собранные из индивидуальных участников. Выбрать их было непросто ― за семь недель организаторы собрали 1241 заявку от желающих предложить свое решение. А сайт хакатона посетили более 50 тысяч человек.



Масштаб кампании можно оценить с помощью инфографики:





Посмотреть список участников, прошедших отбор, можно на сайте хакатона.



9 февраля, во время финала, перед участниками и гостями выступят спикеры:

Андрей Себрант , директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс», расскажет про технологии и туристическую индустрию. Андрей изучал экспериментальную физику в МФТИ, получил степень кандидата наук, а с 2004 года работает в «Яндексе», активно путешествует по миру.

, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс», расскажет про технологии и туристическую индустрию. Андрей изучал экспериментальную физику в МФТИ, получил степень кандидата наук, а с 2004 года работает в «Яндексе», активно путешествует по миру. Евгений Лисовский , глава картографического сервиса для путешественников MAPS.ME (Mail.ru Group), сайта Open Place Reviews ― децентрализованной системы с отзывами, бывший директор по маркетингу в «ЛитРес», расскажет про туристический бизнес и его будущее.

, глава картографического сервиса для путешественников MAPS.ME (Mail.ru Group), сайта Open Place Reviews ― децентрализованной системы с отзывами, бывший директор по маркетингу в «ЛитРес», расскажет про туристический бизнес и его будущее. Макс Крайнов, управляющий директор туристического сервиса Aviasales, представит первое глобальное исследование рынка онлайн-туризма в России и СНГ, подготовленное совместно с PhoCusWright.

Финал Moscow Travel Hack состоится 9 февраля в Конгресс-центре Технополиса «Москва». Прийти в качестве гостя может любой желающий бесплатно, для этого нужно зарегистрироваться на странице мероприятия.

Фото на обложке: Alex Kotliarskyi/Unsplash