«Финам» и «БКС Мир инвестиций» ограничили вывод долларов, евро и гонконгских долларов

«Финам» и «БКС Мир инвестиций» ограничили вывод долларов США, гонконгских долларов и евро со счетов.
На счетах «Финама» эти валюты значатся как заблокированные, сообщили в компании «Интерфаксу». Там добавили, что компании потребуется «некоторое время» для получения данных от биржи о размере заблокированных средств.
Предпринимаются все меры, чтобы инвесторы смогли распоряжаться своими активами.
Также вывод долларов США, евро и гонконгских долларов приостановлен в «БКС Мир инвестиций», в том числе на «БКС Банк», сообщили в компании RB.RU.
«Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики», — пояснили в компании.
Там добавили, что вывод юаней с брокерских счетов доступен только на «БКС Банк».
Ранее, 12 июня, США ввели санкции в отношении Московской биржи и входящей в нее группы Национальный клиринговый центр. Из-за этого площадке пришлось приостановить торги долларом США, гонконгским долларом, и евро. Также прекращены торги инструментами с расчетами в указанных валютах на фондовом, денежном рынке и рынке стандартизированных производных инструментов (СПФИ).
Фото на обложке: Robert Avgustin /
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