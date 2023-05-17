Брокер «Финам» планирует предоставить россиянам доступ к рынкам Латинской Америки и Южной Кореи

Брокер «Финам» может открыть клиентам доступ к рынкам Латинской Америки и Южной Кореи до конца года. Об этом РБК сообщил президент компании Владислав Кочетков. В первую очередь ожидается выход на рынок Бразилии. При этом воспользоваться финансовыми инструментами смогут только квалифицированные инвесторы.
Ранее брокер предоставил россиянам доступ на публичный и частный рынки Индии через местного брокера Ashika Group. Теперь в планах — Мексика, Бразилия, а также Южная Корея. По словам Кочеткова, выйти на бразильский рынок удастся быстрее всего.
«Потому что с бразильским реалом уже относительно налаженные операции. Там еще вопрос, где взять достаточные объемы локальной валюты оперативно и по нормальному курсу. И если [с Бразилией] наши инвесторы уже работают с банковскими операциями, с валютой и пр., то Мексика чуть в стороне, с ней в меньшей степени развиты внешнеэкономические связи», — уточнил президент «Финам».
Он добавил, что инвесторы получат прямой доступ на рынки, к управляемым стратегиям и другим продуктам. Операции планируется проводить через посредника.
По прогнозу Кочеткова, новые рынки могут забрать до 10% спроса. Еще 25% обеспечат рынки США (до начала военного конфликта на территории Украины на американский рынок приходилось 35% спроса). Российский рынок обеспечит оставшиеся 65%, считает Кочетков.
Фото на обложке: Elle Aon /
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