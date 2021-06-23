Самые доверчивые в России: ВТБ представил портрет типичной жертвы мошенников

Эксперты ВТБ за месяц заблокировали свыше 1000 мошеннических онлайн-ресурсов. Чаще всего жертвами финансовых мошенников, как оказалось, становятся мужчины зрелого возраста. Они более склонны доверять схемам злоумышленников, чем женщины и пожилые, свидетельствую данные исследования банка.

Аналитики ВТБ составили портрет потенциальной жертвы финансовых мошенников. Выяснилось, что мужчины чаще страдают от действий мошенников, чем женщины: 55% против 45% соответственно. Средний возраст мужчин, которые чаще становятся жертвами мошенников, составляет 30 лет, женщин - 32 года.

Треть от общего числа столкнувшихся с деятельностью мошенников — мужчины в возрасте возрасте от 35 до 39 лет. Еще около 25% занимает категория клиентов от 40 до 49 лет.

Меньше всего верят мошенникам молодое и старшее поколение: доля клиентов свыше 50 лет составила 22%, до 29 лет - 18%.

Больше всего от действий мошенников страдают жители Центрального федерального округа – свыше 40%, меньше всего – клиенты банка из Северо-Кавказского федерального округа (1,4%).

В пресс-службе банка отметили, что мошенники продолжают изобретать новые способы хищения средств. К примеру, недавно они стали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству имени банка, за которые клиенты якобы могут получить деньги. Цель таких атак — получение данных клиента, одноразового кода подтверждения для входа в ВТБ-онлайн, реквизитов карт.

«Мы настоятельно рекомендуем пользователям не терять бдительности в любой ситуации и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

В ВТБ также подчеркнули, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: megaflopp/Depositphotos