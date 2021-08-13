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Большая часть россиян выступают за раннее обучение детей финансовой грамотности — исследование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более половины (51%) россиян выступают за раннее начало обучения финансовой грамотности в дошкольном или младшем школьном возрасте. Родителям важно, чтобы дети научились планировать личный бюджет и формировать накопления.

Большая часть россиян выступают за раннее обучение детей финансовой грамотности — исследование

В опросе «РГС Банка» участвовало  более трех тысяч человек старше 18 лет. За начало обучения финансовой грамотности в средней школы выступают 20% респондентов, 18% — в старшей школе и только 11% — в вузе, передает ТАСС.

При этом 41% респондентов отметили, что важнее всего научить детей планировать личный бюджет, — следует из результатов опроса. Второй по популярности ответ (39%) — тратить деньги с умом. Каждый пятый опрошенный (20%) считает, что важнее всего научить детей формированию накоплений. Еще 19% высказались за помощь с выбором «денежной» профессии. По 12% респондентов отметили значимость умения инвестировать на финансовых рынках и знания банковских и страховых продуктов.

Несмотря на поддержку идеи раннего обучения детей управлению деньгами, более трети опрошенных (38%) не готовы открывать никакой финансовый продукт для своего ребенка. Остальные не так категоричны. Каждый четвертый россиянин (26%) заинтересован в обеспечении ребенка банковской картой, 17% респондентов хотели бы оформить для детей страхование жизни — инвестиционное или накопительное, 16% готовы открыть ребенку накопительный счет, 14% — вклад.

При этом сами взрослые невысоко оценивают уровень своей финансовой грамотности. Только треть опрошенных (34%) уверена в своих знаниях и не планирует дополнительно обучаться управлению финансами.

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Фото:  Maria Sbytova / Shutterstock

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