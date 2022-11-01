Российские фонды получили 14 млрд рублей на выделение грантов IT-компаниям

Российские фонды получили 14 млрд рублей на развитие IT-отрасли. Деньги будут выделены IT-компаниями в виде грантов, сообщили в Минцифры. Список проектов для поддержки будет опубликован в ближайшее время.
Деньги, предусмотренные на выделение грантов для поддержки IT-отрасли, доведены до получателей, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Средства получили фонд «Сколково» и Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).
Шадаев уточнил, что уже были заслушаны проекты, рекомендованные к поддержке индустриальными центрами компетенций. Список подгрантовых проектов будет опубликован на этой неделе, добавил глава Минцифры.
Постановление о выделении 14 млрд рублей на поддержку отечественной IT-отрасли правительство приняло в апреле 2022 года. Согласно документу, доля фонда «Сколково» – 1, 2 млрд рублей, 10,8 млрд рублей – доля РФРИТ, еще 2 млрд рублей получил фонд Бортника.
Фото на обложке: MaxZolotukhin /
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