Названы пять финансовых заблуждений, которые приведут к потери прибыли

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова назвала пять заблуждений о финансах, из-за которых можно лишиться прибыли.

Начинающие инвесторы часто находятся в плену распространенных стереотипов, рассказала она агентству «Прайм».

Одно заблуждений начинающих игроков — ждать подходящего момента для вложений: накопления первоначального капитала, получения повышения зарплаты, смены работы и так далее. Однако они так и не приступают к самому процессу.

Россияне также из-за опасения рисков боятся рассматривать надежные и ликвидные варианты инвестирования, например, ОФЗ.

Еще, по ее словам, они не хотят связываться с социальными и другими налоговыми вычетами, не берут ипотечные кредиты, а пытаются накопить наличные на покупку квартиры. А если и решаются на кредит, то соглашаются и дополнительные услуги банка, думая, что только так банк одобрит займ, добавила Степанова.

Граждане соглашаются на дополнительные платные услуги, сопровождающие кредиты, представляя их как обязательное условие одобрения займа, но от многих навязанных банками услуг, в том числе страховок, можно и нужно отказываться без ухудшения условий финансового контракта.

По закону, кредитные организации не имеют права при приобретении вами одного продукта навязывать другой.

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