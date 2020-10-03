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Правительство Москвы увеличило финансирование бизнеса до 90 млрд рублей

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Диана Муллахметова
Диана Муллахметова

Редактор

Диана Муллахметова

Объем поддержки бизнеса Москвы вырос с 85 млрд до 90 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство Москвы увеличило финансирование бизнеса до 90 млрд рублей

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что в случае суммирования всех мер поддержки столичному бизнесу, получится в итоге 90 млрд рублей. При этом только половина суммы потрачена. 

В качестве поддержки власти Москвы используют гранты. Они предоставляются столичным предприятиям в качестве компенсации платежей по имущественным и земельным налогам в отношении торговых центров. Кроме того, предприятия смогли воспользоваться льготой, которая позволяла освободиться от арендной платы. 

В апреле 2020 года были представлены четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Их утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Меры включают отсрочки, арендные каникулы, налоговые послабления, субсидии и т.д. 

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock 

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