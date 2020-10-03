Правительство Москвы увеличило финансирование бизнеса до 90 млрд рублей

Объем поддержки бизнеса Москвы вырос с 85 млрд до 90 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что в случае суммирования всех мер поддержки столичному бизнесу, получится в итоге 90 млрд рублей. При этом только половина суммы потрачена.

В качестве поддержки власти Москвы используют гранты. Они предоставляются столичным предприятиям в качестве компенсации платежей по имущественным и земельным налогам в отношении торговых центров. Кроме того, предприятия смогли воспользоваться льготой, которая позволяла освободиться от арендной платы.

В апреле 2020 года были представлены четыре пакета мер поддержки столичного бизнеса. Их утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Меры включают отсрочки, арендные каникулы, налоговые послабления, субсидии и т.д.

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