«Финансист» приобрел онлайн-платформу финансовых навыков Fin-Skill

Сервис управленческого учета «Финансист» приобрел онлайн-платформу для обучения корпоративным финансам Fin-Skill. Сделка позволит сервису развиваться в сфере дополнительного профобразования, рассказали стороны RB.RU. Однако сумму сделки не раскрыли.

Новые образовательные продукты позволят повысить финграмотность предпринимателей и финансовых директоров. Дополнительные модули появятся в сервисе до конца года, когда платформа станет частью экосистемы «Финансиста».

«Мы решили развивать образовательное направление в начале этого года, а чтобы не строить весь контент и методологию с нуля, решили объединить усилия с уже известной в кругу финансовых менеджеров платформой», — прокомментировал сделку основатель и гендиректор «Финансиста» Станислав Кутузов.

Более 40% россиян испытывают потребность в повышении финансовой грамотности, и предприниматели — не исключение, показало исследование НАФИ. По данным аналитиков, треть предпринимателей в России проходили бизнес-обучение в прошлом или проходят его сейчас.

Два года назад «Финансист» привлек 37 млн рублей от пяти бизнес-ангелов. Оценку компании и другие детали сделки стороны не раскрыли. Деньги компания тогда решила направить на масштабирование продаж и развитие партнерской сети в России, а также на расширение функционала сервиса и выход на зарубежные рынки.

Платформу Fin-Skill запустила в 2017 году Снежана Манько. За это время обучение прошло более 5 тыс. человек. На данный момент онлайн-университет предлагает более 10 образовательных программ и 36 практикумов для специалистов разного уровня.

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