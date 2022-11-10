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Греф впервые с начала кризиса раскрыл финансовые показатели Сбербанка

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Глава Сбербанка Герман Греф впервые после начала февральских событий раскрыл прибыльность кредитной организации, за первые десять месяцев она превысила 50 млрд рублей. Таким образом, чистая прибыль банка сократилась приблизительно в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

Греф впервые с начала кризиса раскрыл финансовые показатели Сбербанка

Во время выступления на форуме Finopolis Греф заявил, что банк смог урегулировать ситуацию с качеством кредитного портфеля, доля просроченной задолженности по кредитам оказалась ниже показателей конца 2021 года (2,2% от портфеля). По его словам, за октябрь банк смог заработать 122,8 млрд рублей.  

«Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9%, корпоративный — вырос на 11,9% без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень второго полугодия 2021 года», — сказал Греф, его слова приводит РБК.

Он также отметил, что банк продолжает деятельность без использования послаблений, которые Банк России предлагает кредитным организациям. Кроме того, Греф пообещал каждый месяц раскрывать финансовые показатели. 

«У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», —пояснил председатель правления Сбербанка.

По словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, убытки российских банков за первое полугодие 2022 года составили 1,5 трлн рублей.

Фото на обложке: bxTT / Shutterstock

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