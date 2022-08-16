Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram, видеостриминговый сервис Twitch и сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com на общую сумму 13,5 млн рублей.

Telegram и Twitch — за отказ удалить запрещенную информацию, Freelancer.com — за отказ локализовать данные россиян.

Telegram, Twitch и Freelancer получили штрафы на 13,5 млн рублей в России