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Telegram, Twitch и Freelancer получили штрафы на 13,5 млн рублей в России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram, видеостриминговый сервис Twitch и сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com на общую сумму 13,5 млн рублей. 

Telegram и Twitch — за отказ удалить запрещенную информацию, Freelancer.com — за отказ локализовать данные россиян.

Telegram, Twitch и Freelancer получили штрафы на 13,5 млн рублей в России
  • Telegram получил два штрафа: первый, на 4 млн рублей, за отказ  удалить личные данные российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Второй, на 7 млн рублей,  за отказ удалить инструкции по проведению диверсий на железнодорожном транспорте.
  • Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию ролика о Буче.
  • Freelancer.com получил штраф на 500 тыс. рублей за отказ локализовать личные данные россиян.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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