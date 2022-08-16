Telegram, Twitch и Freelancer получили штрафы на 13,5 млн рублей в России

Анастасия Марьина
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram, видеостриминговый сервис Twitch и сервис по работе с фрилансерами Freelancer.com на общую сумму 13,5 млн рублей.
Telegram и Twitch — за отказ удалить запрещенную информацию, Freelancer.com — за отказ локализовать данные россиян.
Telegram, Twitch и Freelancer получили штрафы на 13,5 млн рублей в РоссииАнастасия Марьина
- Telegram получил два штрафа: первый, на 4 млн рублей, за отказ удалить личные данные российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Второй, на 7 млн рублей, за отказ удалить инструкции по проведению диверсий на железнодорожном транспорте.
- Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за публикацию ролика о Буче.
- Freelancer.com получил штраф на 500 тыс. рублей за отказ локализовать личные данные россиян.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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