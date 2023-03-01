Суд оштрафовал онлайн-школу Skyeng на 60 тысяч рублей за утечку данных

Суд в Москве принял решение взыскать с онлайн-школы по изучению английского языка Skyeng 60 тыс. рублей в качестве штрафа за утечку данных пользователей, пишет РИА Новости.
Судебный участок Таганского суда назначил не самое высокое наказание, ч. 1 ст. 13.11 КоАП предусматривает штраф до 100 тыс. рублей. Масштаб утечки в ходе заседания не назвали.
Разбирательство связано с инцидентом июня 2022 года, когда в открытый доступ попали данные 5 млн пользователей сервиса, включая электронные почты, идентификаторы в Skype и другую информацию. Тогда мошенники предлагали купить всю базу за 40 тыс. рублей.
В самой компании не признали, что причина утечки на — стороне Skyeng. Данные, находящиеся в открытом доступе, не имеют отношения к сервису, утверждали тогда в компании.
В 2022 году Минцифры предложило наказывать организации за утечки данных пользователей оборотными штрафами. В мае ведомство согласовало законопроект, предполагающий штрафы в размере 1% от годовой выручки и до 3%, если предприятие своевременно не сообщило об инциденте в РКН.
К концу года документ был доработан, а в январе Владимир Путин поручил до 1 июля рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов.
Фото на обложке: Postmodern Studio /
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