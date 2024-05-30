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Кикшеринговые сервисы повысят штрафы за нарушения до 150 тыс. рублей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Кикшеринговые сервисы «Яндекс», Whoosh и «МТС Юрент» повышают размеры штрафов за нарушение как ПДД, так и собственных правил компаний. Об этом RB.RU рассказали в Ассоциации операторов микромобильности.

Кикшеринговые сервисы повысят штрафы за нарушения до 150 тыс. рублей

Речь идет о таких нарушениях, как отказ спешиваться на пешеходных переходах, поездки в пьяном виде, По данным самих сервисов, менее 1% пользователей ездят на электросамокатах с нарушениями.

Размер штрафов от компаний составит от 500 до 150 тысяч рублей:

  • Передача управления электросамокатом ребенку — 10 тыс. рублей;
  • поездка с пассажиром — 5 тыс. рублей;
  • отказ спешиться на пешеходном переходе — 1 тыс. рублей;
  • Неправильная парковка (самокат оставлен поперек тротуара или вне зоны парковки) — 500 рублей;
  • Управление электросамокатом в состоянии опьянения либо причинение вреда здоровью или имуществу в результате ДТП по вине пользователя — 100-150 тыс. рублей.

Как отметила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман, повышение штрафов призвано развивать среди пользователей культуру  вождения и сделать электросамокаты более безопасными.

В ассоциации также напомнили, что ПДД предусмотрены штрафы для самокатчиков по статьям 12.29–12.30 КоАП. Их размер составляет 500-1,5 тыс. рублей.

По словам Эрдман, сервисы не ставят цели подменить государственный контроль, новые меры призваны стать дополнением к ПДД.

В будущем может быть создан специальный единый реестр недобросовестных пользователей. Их за регулярные нарушения будут лишать доступа к услугам основных кикшеринг-операторов.

Фото на обложке: YuryKara / Shutterstock

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