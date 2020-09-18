В России появился акселератор для проектов по финансовой грамотности
Ассоциация по развитию финансовой грамотности запустила программу акселерации «Преакселератор АРФГ». В программе могут принять участие проекты по финансовой грамотности. Об этом Rusbase рассказали представители акселератора.
Цель акселератора — помочь в развитии и масштабировании проектов по финансовой грамотности.
Что получат стартапы:
- индивидуальные консультации с отраслевыми экспертами;
- разработку плана развития проекта вместе с коучем, еженедельные консультации по выполнению плана;
- участие в образовательных программах;
- PR-поддержку и менторскую поддержку от учредителей Ассоциации и экспертов рынка.
Все консалтинговые и образовательные услуги для проектов бесплатны.
Организаторы акселератора учитывают такие параметры при отборе проектов:
- оригинальная авторская идея проекта;
- социальная значимость и потенциальный охват;
- возможность масштабирования;
- готовность команды проекта к прохождению программы Преакселератора.
В программу уже отобраны 15 проектов из разных регионов России. Подать заявку можно до конца ноября на сайте Ассоциации по развитию финансовой грамотности.
Фото: Dimj / Shutterstock
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