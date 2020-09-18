Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В России появился акселератор для проектов по финансовой грамотности

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Ассоциация по развитию финансовой грамотности запустила программу акселерации «Преакселератор АРФГ». В программе могут принять участие проекты по финансовой грамотности. Об этом Rusbase рассказали представители акселератора. 

В России появился акселератор для проектов по финансовой грамотности

Цель акселератора — помочь в развитии и масштабировании проектов по финансовой грамотности.

Что получат стартапы: 

  • индивидуальные консультации с отраслевыми экспертами;
  • разработку плана развития проекта вместе с коучем, еженедельные консультации по выполнению плана; 
  • участие в образовательных программах;
  • PR-поддержку и менторскую поддержку от учредителей Ассоциации и экспертов рынка. 

Все консалтинговые и образовательные услуги для проектов бесплатны. 

Организаторы акселератора учитывают такие параметры при отборе проектов:

  • оригинальная авторская идея проекта;
  • социальная значимость и потенциальный охват;
  • возможность масштабирования;
  • готовность команды проекта к прохождению программы Преакселератора.

В программу уже отобраны 15 проектов из разных регионов России. Подать заявку можно до конца ноября на сайте Ассоциации по развитию финансовой грамотности. 

Фото: Dimj / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 сентября 2020

Московский акселератор - FinTech трек

20 сентября 2020

Возобновляемая энергия планеты

20 сентября 2020

Академпарк продлевает прием заявок на бизнес-ускоритель А:СТАРТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма