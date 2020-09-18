Ассоциация по развитию финансовой грамотности запустила программу акселерации «Преакселератор АРФГ». В программе могут принять участие проекты по финансовой грамотности. Об этом Rusbase рассказали представители акселератора.

В России появился акселератор для проектов по финансовой грамотности