Финляндия запретила въезд в страну из России на велосипедах

Финляндии запретила въезд в страну из России на велосипедах на трех пропускных пунктах из-за нелегальных иммигрантов. Об этом сообщил замглавы погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари, передает агентство Yle.

«За последнюю неделю было около 30 случаев. Это явно растущее явление», — отметил он, добавив, что ситуация на границе в целом спокойная, а число несанкционированных пересечений не изменилось.



По словам Луккари, у въезжающих, чаще всего использующих Россию как транзитную страну, не было необходимых документов, велосипеды зачастую не отвечали техническим требованиям, например, отсутствовали специальные фонари, кроме того, некоторые люди были без шлемов.

11 ноября читатели петербургского издания «Фонтанка» сообщили о том, что Финляндия больше не пускает велосипедистов из РФ. РИА Новости со ссылкой на сотрудника погранохраны КПП «Ваалимаа» писали, что меру ввели с 9 ноября, запрет действует по всему округу юго-восточной части страны.

С 16 сентября Финляндия официально объявила о решении запретить въезд автомобилей с российскими номерами. Исключение сделали для граждан ЕС и их окружения, сотрудников дипмиссий и тех, кто направляется в страну по гуманитарным причинам. Российские машины, которые уже находятся в стране, должны будут покинуть ее до середины марта 2024 года.

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