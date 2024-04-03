Власти Финляндии рассмотрят вопрос о бессрочном закрытии КПП на границе с Россией. На данный момент приграничные пункты закрыты решением финского правительства до 14 апреля, это сделано для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.

Власти Финляндии рассмотрят вопрос о бессрочном закрытии КПП на границе с Россией