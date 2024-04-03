Власти Финляндии рассмотрят вопрос о бессрочном закрытии КПП на границе с Россией. На данный момент приграничные пункты закрыты решением финского правительства до 14 апреля, это сделано для борьбы с потоком нелегальных мигрантов.
Правительство Финляндии на следующем заседании рассмотрит вопрос о бессрочном закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Эта тема стоит в плане обсуждения на заседании кабмина Финляндии.
С предложением закрыть «до дальнейшего уведомления» приграничные с Россией КПП выступило МВД Финляндии.
Финляндия впервые закрыла КПП на границе с Россией в ноябре 2023 года. Ограничение на работу пунктов неоднократно продлевали, на данный момент решение действует до 14 апреля.
Закрытие КПП финские власти обосновали потоком нелегальных мигрантов, которые используют Россию как транзитную страну.
Фото на обложке: Prehistorik /
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